Покончившая с собой активистка Femen Оксана Шачко давно не хотела жить

СЕГОДНЯ 04:41 2018-07-25T05:14:22+03:00

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Одна из основательниц и самых активных участниц скандально известного движения Femen Оксана Шачко давно не хотела жизнь. За последние два года девушка трижды пыталась уйти из жизни. Две первые были неудачными.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 июля «фемину» обнаружили мертвой в съемной квартире на окраине Парижа. Самоубийца оставила предсмертную записку: «Вы все фейк». Маркерами на белом листе, крупными буквами. Снимок записки размещен в Instagram Оксаны.

Предположительно, девушка обращалась к парижской богеме, с которой общалась, живя в столице Франции. Она много рисовала, участвовала в выставках.

oksanashachko Украинская художница и активистка Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже

Знакомые отзываются о ней, как о крайне ранимом человеке, подверженном депрессиям. Рассказывают, что в последнее время Оксана замкнулась в себе, перестала встречаться с друзьями, избегала поклонников, злоупотребляла спиртным. Даже интерес к скандальным акциям Femen потеряла.

«Нас покинула самая бесстрашная и самая ранимая Оксана Шачко. Мы скорбим вместе с ее родными и близкими и ждем официальной версии от полиции», - написала на своей странице в Facebook другая соосновательница «голосистого» движения украинок Анна Гуцол.

Напомним, французские следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут установить причины смерти иностранки. Самоубийство – пока только предварительная версия.