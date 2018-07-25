2018-07-25T06:16:35+03:00
В мире

Конгресс США приостановит поставку Турции истребителей F-35

Это решение законодатели приняли вопреки мнению главы Пентагона, просившего их этого не делать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны США Джеймс Мэттис просил законодателей не прекращать поставки истребителей в ТурциюМинистр обороны США Джеймс Мэттис просил законодателей не прекращать поставки истребителей в ТурциюФото: REUTERS
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Конгресс США решил все же приостановить поставку Турции истребителей пятого поколения F-35, об этом говорится отчете, обнародованном комитетом конгресса по делам вооруженных сил Соединенных Штатов. Документ посвящен проекту оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который в Америке начнется 1 октября.

В докладе о «введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию», пока конгрессмены не получат отчет об американо-турецких отношениях и как на них повлияют планы Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, а также о последствиях исключения Турции из программы международных поставок F-35 для военной промышленности США.

Этот отчет должен быть им предоставлен в течение 90 дней после того, как законопроект оборонного бюджета вступит в силу. Ранее сайт kp.ru писал, что бюджет Минобороны США в следующем году должен составить 716 миллиардов долларов.

Между тем, глава Пентагона Джеймс Мэттис был против этого решения и просил американских законодателей не прекращать поставки истребителей Турции, объясняя, что такой шаг приведет к «сбоям в глобальных цепочках поставок», передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2017 года Россия и Турция заключили соглашение на поставку Анкаре двух батарей зенитно-ракетных систем С-400. Также была достигнута договоренность о техническом сотрудничестве в разработке систем ПВО. Госдепартамент США пригрозил за это Анкаре санкциями.

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