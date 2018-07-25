2018-07-25T06:50:09+03:00
Звезды

Американская певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки героином

Её нашли дома в Лос-Анджелесе без сознания и срочно госпитализировали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американская певица и актриса Деми ЛоватоАмериканская певица и актриса Деми ЛоватоФото: REUTERS
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Американская певица и актриса Деми Ловато, которую в 2016 году признали самой сексуальной исполнительницей США, попала в больницу из-за передозировки героином, сообщает портал TMZ.

Когда «Скорая помощь» прибыла по вызову в ее дом в Лос-Анджелесе, певица была без сознания, поэтому ее экстренно доставили в одну из городских клиник. Это было 24 июля около полудня по местному времени.

Издание отмечает, что 25-летняя Деми Ловато никогда и не скрывала своего былого пристрастия к кокаину, но шесть лет назад «завязала». Однако представленная ею в июне песня «Трезвая» (Sober) стала своего рода признанием, что актриса, сама сочиняющая тексты к своим композициям, вернулась к наркотикам: Ловато поет о человеке, который начал пить после шести лет «в завязке».

К этому часу она пришла в себя, находится в стабильном состоянии, и уже даже пообщалась с родными, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя звезды. Он рассказал, что Деми остается в больнице, с ней ее семья. И от имени родственников певицы попросил прессу «не распространять слухи», заявив, что сейчас самое важное – ее «здоровье и восстановление».

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