Захваченная в заложники девушка была застрелена полицейскими Лос-Анджелеса

СЕГОДНЯ 09:10 2018-07-25T09:10:04+03:00

Несмотря на то, что девушка погибла от полицейской пули, винят в ее убийстве именно Джина Аткинса Фото: REUTERS

Сотрудница магазина выглянула на улицу в тот самый момент, когда правоохранители вступили в перестрелку с преступником

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Единственной жертвой захвата магазина в Лос-Анджелесе стала 27-летняя сотрудница заведения Мелида Корадо, которая погибла от пуль полицейских.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 июля. В тот день некий Джин Аткинс устроил стрельбу в одном из районов города, а после попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Во время погони его машина врезалась в фонарный столб рядом с небольшим магазином, и злоумышленник решил забаррикадироваться в помещении.

В тот момент, когда вооруженный мужчина направлялся в сторону супермаркета, Мелида Корадо решили выглянуть наружу, чтобы выяснить, что происходит. Тут же между Аткинсом и полицейскими завязалась перестрелка. Позже стало известно, что стражи порядка выпустили восемь пуль, одна из которых попала в девушку. Снаряд сначала зацепил руку сотрудницы магазина, а после вошел в туловище.

"Мне жаль сообщать, что в результате судебной экспертизы мы определили, что один из офицерских патронов задел мисс Корадо, когда она выходила из магазина и находилась в непосредственной близости к Аткинсу", - цитирует телеканал CBS главу полиции Лос-Анджелеса Майкла Мура.

Известно, что, будучи раненой, девушка смогла забежать обратно в магазин, где и упала без сил. Медики смогли добраться до нее лишь спустя несколько часов, когда злоумышленник, захвативший в заложники еще около десятка человек, все же сдался полиции.

Во вторник, 24 июля, Аткинс уже предстал перед судом по более чем 30 пунктам обвинения, включая убийство, покушение на убийство, захват заложников и уклонение от наказания. Гибедь Корадо также приписывают именно стрелку, поскольку его действия стали причиной возникновения самого инцидента и перестрелки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне житель города Орландо штата Флорида также устроил стрельбу в жилом квартале и захватил в заложники четверых детей. Спасти малышей не удалось - мужчина застрелил их, а после совершил суицид.