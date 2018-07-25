2018-07-25T09:44:43+03:00
В мире

Ушаков раскрыл подробности разговора один на один Трампа с Путиным в Хельсинки

Глава российского государства действительно обсуждал со своим американским коллегой возможность проведения референдума в Донбассе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Трамп и Путин в Президентском дворце в Хельсинки 16 июляТрамп и Путин в Президентском дворце в Хельсинки 16 июляФото: REUTERS
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В Кремле рассказали о подробностях встречи с глазу на глаз президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в середине июля в Хельсинки.

Со слов помощника главы российского государства Юрия Ушакова, главы двух стран обсудили такие чувствительные темы, как возможное проведение референдума в Донбассе по определению статуса территории. Данную идею своему американскому коллеге высказал российский президент.

- Это предложение обсуждалось, пока реакции нет, - отметил Ушаков.

Кроме того, в ходе встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майка Помпео была затронута и тема российской дипломатической собственности в США.

- Насколько я знаю, когда министр Лавров вел переговоры с Помпео, они затрагивали эту тему, — пояснил Юрий Ушаков, однако вдаваться в подробности не стал, сообщает газета «Известия».

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа прошла в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Главы двух государств провели двухчасовые переговоры за закрытыми дверями, после чего сделали ряд заявления для прессы.

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