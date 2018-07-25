2018-07-25T10:21:28+03:00
Политика

В России создадут единую систему радиохимического и биологического мониторинга

Проектом займется Министерство обороны страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Единую систему радиохимического и биологического мониторинга создадут в РоссииЕдиную систему радиохимического и биологического мониторинга создадут в РоссииФото: Юлия БАНИШЕВСКАЯ
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В ближайшее время в России полным ходом начнется разработка комплекса систем отслеживания радиационной, химической и биологической обстановки на территории страны. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны РФ, которое и будет курировать проект.

В ведомстве отметили, что создание подобных систем мониторинга позволит отслеживать в онлайн-режиме все происшествия в сфере РХБ на территории России, а необходимое программное обеспечение позволит за считанные секунды обработать информацию, создав на ее основе карту оперативной обстановки.

Для разведки российскими военными в режиме удаленного доступа к общей базе данных будет использоваться оборудование нового поколения, в частности, оснащенные новейшими датчиками комплексы РХМ-8 и РХМ-9. Кроме того, на вооружение приняты новейшие мобильные лаборатории.

Во время военных действий информация о вредных выбросах и заражениях будет передаваться на все существующие комплексы ведения РХБ-разведки ВС РФ. Одновременно она попадет и в командный пункт войск РХБЗ. В мирное же время в систему будет интегрировано МЧС, сообщает газета "Известия".

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