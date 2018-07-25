Экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову официально предъявлено обвинение
Федеральная служба безопасности предъявила официальное обвинение в получении взяток бывшему руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Александру Дрыманову.
Напомним, еще в начале июня стало известно, что генерал-майор юстиции написал рапорт об отставке по причине выхода на пенсию, а 17 июля его задержали по подозрению в коррупции. В тот же день экс-глава ГСУ был помещен в следственный изолятор "Лефортово".
"Дрыманову было официально предъявлено обвинение в получении взяток", - сообщил ТАСС источник в следственных органах.
Известно, что расследование в отношении генерала объединено в одно производство с делом экс-главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко, который также обвиняется в коррупции. Дрыманову вменяют получение взятки в размере 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что защита генерала уже заявила о намерении обжаловать решение суда о его аресте.