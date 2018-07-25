2018-07-25T10:17:02+03:00
Происшествия

Экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову официально предъявлено обвинение

Генерал-майор юстиции проходит по уголовному делу о взяточничестве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов. Фото: Сергей Фадеичев ТАССЭкс-глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
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Федеральная служба безопасности предъявила официальное обвинение в получении взяток бывшему руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Александру Дрыманову.

Напомним, еще в начале июня стало известно, что генерал-майор юстиции написал рапорт об отставке по причине выхода на пенсию, а 17 июля его задержали по подозрению в коррупции. В тот же день экс-глава ГСУ был помещен в следственный изолятор "Лефортово".

"Дрыманову было официально предъявлено обвинение в получении взяток", - сообщил ТАСС источник в следственных органах.

Известно, что расследование в отношении генерала объединено в одно производство с делом экс-главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко, который также обвиняется в коррупции. Дрыманову вменяют получение взятки в размере 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что защита генерала уже заявила о намерении обжаловать решение суда о его аресте.

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