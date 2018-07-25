Таможенники в России обнаружили за полгода больше 30 тысяч тонн "запрещенки"

СЕГОДНЯ 10:43 2018-07-25T10:43:18+03:00

Против перевозчиков «запрещенки» возбудили 219 административных и 13 уголовных дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против перевозчиков таких продуктов возбуждено 219 административных и 13 уголовных дел

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В Российской Федерации зафиксирован рост ввоза в страну через границу ряда товаров, которые находятся под запретом. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Как рассказали в российском таможенном ведомстве, увеличение количества изъятой контрабанды было отмечено еще в 2017 году, когда за январь–июнь было выявлено вдвое больше товаров с нарушениями, чем за весь 2016 год. Тентенция к росту продолжилась и в нынешнем году.

«В первом полугодии 2018 года мобильные группы ФТС, созданные для борьбы с ввозом санкционной продукции, выявили 30,2 тысячи тонн товаров, запрещенных к ввозу. За первые шесть месяцев прошлого года „улов“ таможенников был на треть меньше — 19,1 тысяч тонн», — сообщили в таможенной службе.

В ведомстве уточнили, что большинство контрабандных товаров составляет продукция, которая находится в российском антисанкционном списке. В частности, санкционными оказались 4,1 тысяча тонн. Против перевозчиков «запрещенки» возбудили 219 административных и 13 уголовных дел.

Остальные товары изъяты по причине нарушений или отсутствия необходимой документации или маркировки.

Как сообщает газета «Известия», всю изъятую продукцию с нарушениями в основном отправляют обратно. Касаемо контрафакта, то его попросту уничтожают.