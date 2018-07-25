2018-07-25T10:59:00+03:00
Спорт

Уличенный в допинге пловец из США сможет принять участие в ОИ-2020

За внутривенный прием препаратов Райана Лохте дисквалифицировали всего на 14 месяцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский пловец Райан ЛохтеАмериканский пловец Райан ЛохтеФото: REUTERS
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Шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира по плаванию на короткой воде, американец Райан Лохте был уличен в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на 14 месяцев. Срок отбывания наказания отсчитывается с 24 мая 2018 года. Об этом сообщили в американском антидопинговом агентстве.

Все началось с того, что 24 мая этого года 33-летний спортсмен опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он вместе с женой после изнурительных тренировок принимает восстанавливающие витамины. Такие препараты разрешены антидопинговыми правилами, но вот их внутривенный ввод в большом количестве запрещен.

Поняв ошибку, Лохте довольно быстро удалил свой пост, однако пользователи соцсетей уже успели сделать скриншоты, а антидопинговое агентство приступило к расследованию. В результате выяснилось, что общий объем введенных в течение 12 часов инъекций превысил 100 мл, что без наличия терапевтического исключения не допускается.

Теперь американский пловец пропустит стартовавший в Соединенных Штатах чемпионат, а также чемпионат мира 2019 года. А вот к Олимпийским играм-2020 Лохте как раз будет освобожден от наказания.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал, в который попадает данный спортсмен. Несколько лет назад он и еще несколько членов олимпийской сборной США оказались в центре внимания во время соревнований в Рио-де-Жанейро. Мужчины заявили, что их якобы ограбили на местной бензозаправочной станции, но как оказалось, они сами устроили погром, а всю историю Лохте просто выдумал, чтобы прикрыть свою пьяную выходку.

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