Заоблачная мечта Киева: Эксперты объяснили почему Украине не светит вступление в НАТО ни в какой перспективе

СЕГОДНЯ 13:25 2018-07-25T13:26:16+03:00

Для Запада принятие Незалежной в Альянс будет грозить началом небывалого доселе витка гонки вооружений и противостояния с Москвой. И в ЕС это прекрасно понимают

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Титанические стремления нынешних властей в Киеве «втащить» Украину в НАТО любым путем, даже изменив до неузнаваемости собственную конституцию, пока остаются эфемерными. Даже несмотря на постоянные заверения Запада и руководства Альянса принять Незалежную в лоно военного блока в обозримой перспективе.

Политологи уверены, что данный вопрос будет подвешенным еще не одно десятилетие, если не больше. И этому несколько фундаментальных причин.

Как отмечает политолог Александр Асафов, все дело в том, что Россия готова в любой момент принять ответные жесткие меры в случае расширения альянса на восток, а это уже весомый аргумент для европейских стран, входящих в организацию.

- Президент Владимир Путин ясно дал понять, что в случае расширения НАТО на восток, он примет ответные меры. И по сути это будет эскалация гонки вооружений на европейском континенте. Увеличится количество военных баз, например, причем с обеих сторон. А Европа на это не пойдет. Это ведь не охрана безопасности, а угроза безопасности. Баланс сил очень сильно сместится.

По словам эксперта, по сути, в настоящее время вступление Украины в НАТО нужно только Киеву. Который спит и водит, как бы переложить ответственность за конфликт в Донбассе на чьи-либо еще плечи, пишет ФАН.

«Им все равно, чьи миротворцы придут, лишь бы воевать не своими руками. Кстати, на Украине уже принят закон, согласно которому главная цель существования государства — вступление в НАТО. Но что бы они там ни прописывали, пока Альянс для них остается заоблачной мечтой», - резюмировал Асафов.

К слову, для вступления в НАТО необходимо единодушное согласие все стран-членов организации. Кроме того, у кандидата не должно быть территориальных и военных споров с третьей страной.

Напомним, 23 июля для участия в совместных с ВМФ Украины учениях в Чёрном море в Одессу прибыли военные корабли вооруженных сил стран НАТО - Нидерландов, Румынии и Турции. Составе эскадры фрегаты и минные тральщики.