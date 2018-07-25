В Киеве водитель внедорожника сбил насмерть 10-летнюю девочку из России

СЕГОДНЯ 14:29 2018-07-25T14:34:36+03:00

В Киеве водитель на Hummer насмерть сбил девочку из России. И был задержан полицейскими при попытке скрыться с места ДТП Фото: REUTERS

Лихач выехал на большой скорости на перекресток на красный свет в момент, когда ребенок с мамой переходили улицу

Изменить размер текста: A A

На Украине водитель внедорожника сбил десятилетнюю девочку и пытался скрыться с места происшествия. Для ребенка, который по предварительной информации является гражданином России, наезд автомобиля был фатальным. Девочка скончалась на руках у медиков не приходя в сознание от полученных травм и потери крови.

Трагический инцидент произошел на бульваре Леси Украинки в самом центре Киева. 23-летний водитель на Hummer проигнорировал красный сигнал светофора и на значительной скорости выехал на перекресток. Где сбил на регулируемом переходе 10-летнюю девочку, которая с мамой переходила на другую сторону дороги.

Сразу после смертельного ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержали и доставили в наркологическую клинику. Экспертиза должна выявить, были ли в крови молодого человека алкоголь или наркотические вещества, сообщают украинские СМИ.

К настоящему времени местными правоохранительными органами уже предъявлены мужчине обвинения по нескольким статьям: за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего, а также попытку скрыться с места ДТП.

В посольстве Российской Федерации факт трагической гибели гражданки РФ пока не подтвердили.