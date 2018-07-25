2018-07-25T14:41:08+03:00
Общество

Москалькова: в России предлагают провести "паспортную амнистию" для добропорядочных граждан

По словам омбудсмена, речь идет гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка в 90-е годы
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ атьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ атьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести в стране "паспортную амнистию" для добропорядочных граждан. Она отметила, что речь идет о гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные с нарушениями установленного законом порядка в 90-е годы.

"Речь идет о тех гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы. Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники", - сказала Москалькова.

Она отметила, что работа над реестром таких граждан продолжается, точное количество не определено.

"Никто не может точно назвать цифру, 20 тысяч - сведения, которые есть в ФМС: столько было аннулировано паспортов. Но при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность", - добавила омбудсмен, передает ТАСС.

В ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в РФ за 2017 год Татьяна Москалькова отметила, что "часто паспорта граждан изымаются по причине выдачи с нарушением установленного порядка".

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