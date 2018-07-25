Десятый саммит БРИКС открылся в Йоханнесбурге

СЕГОДНЯ 15:05 2018-07-25T15:05:47+03:00

В Йоханнесбурге открылся десятый саммит БРИКС Фото: REUTERS

Трехдневное мероприятие началось с бизнес-форума, позже состоится встреча глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР

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В среду, 25 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге открылся десятый саммит лидеров стран БРИКС. Трехдневное мероприятие,началось с бизнес-форума, позже состоится встреча глав в котором примут участие главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Участников форума поприветствовал министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэйвис.

"Бизнес-форум является платформой для демонстрации экономических достоинств континента, в особенности в области передовой промышленности, энергетики, технологии, транспорта, авиации, информации и коммуникаций, финансовых услуг, а также для привлечения прямых инвестиций из стран БРИКС", - сказал Дэйвис.

Он отметил привлекательность рынков Африки для потенциальных инвесторов на фоне планов по созданию Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). Соответствующее соглашение подписали уже 49 из 55 государств-членов Африканского союза.

С российской стороны в бизнес-форуме участвуют глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин, глава совета директоров Global Rus Trade, член координационного совета "Деловой России" Анна Нестерова и руководитель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, передает ТАСС.

Саммит продолжится встречей глав государств БРИКС 26 июля, а 27 июля присоединятся приглашенные ЮАР главы Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и некоторых африканских стран.