Десятый саммит БРИКС открылся в Йоханнесбурге
В среду, 25 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге открылся десятый саммит лидеров стран БРИКС. Трехдневное мероприятие,началось с бизнес-форума, позже состоится встреча глав в котором примут участие главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Участников форума поприветствовал министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэйвис.
"Бизнес-форум является платформой для демонстрации экономических достоинств континента, в особенности в области передовой промышленности, энергетики, технологии, транспорта, авиации, информации и коммуникаций, финансовых услуг, а также для привлечения прямых инвестиций из стран БРИКС", - сказал Дэйвис.
Он отметил привлекательность рынков Африки для потенциальных инвесторов на фоне планов по созданию Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). Соответствующее соглашение подписали уже 49 из 55 государств-членов Африканского союза.
С российской стороны в бизнес-форуме участвуют глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин, глава совета директоров Global Rus Trade, член координационного совета "Деловой России" Анна Нестерова и руководитель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, передает ТАСС.
Саммит продолжится встречей глав государств БРИКС 26 июля, а 27 июля присоединятся приглашенные ЮАР главы Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и некоторых африканских стран.