Число погибших в результате пожаров в Греции превысило 80 человек

СЕГОДНЯ 16:02 2018-07-25T16:02:30+03:00

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Число жертв крупных лесных пожаров в Греции увеличилось до 81 человека. Все эти люди погибли в огне, задохнулись дымом или утонули в море, пытаясь спастись от стихийного бедствия.

Еще в среду утром в пожарной службе сообщили о 79 жертвах, но позже к ним добавили еще двух человек. Также известно о 187 пострадавших.

На данный момент остается неизвестным точное число людей, пропавших без вести. Пожарная охрана призывает граждан сообщать о родственниках или знакомых, которые неожиданно перестали выходить на связь. Обследуя уничтоженные пламенем окрестности Афин, спасатели выламывают двери в поисках пропавших без вести людей, передает Ta Nea.

Напомним, что жаркая погода установилась в Греции еще в начале июля. Столбики термометров достигают 38-40 градусов. Накануне очаги лесных пожаров были зафиксированы в районе города Кинета, в восточной Аттике, около города Каламос, а также на полуострове Пелопоннес и на острове Крит.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пламя бушует далеко от популярных пляжных курортов, поэтому туристам ничего не угрожает. Однако в посольстве РФ в Афинах все равно внимательно следят за ситуацией. На данный момент сведений о пострадавших россиянах не поступало.