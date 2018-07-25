2018-07-25T16:24:33+03:00
Политика

МИД России осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки мирных жителей

Российское внешнеполитическое ведомство принесло соболезнования семьям погибших
Евгений ЧЕРНЕНКО
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МИД РФ осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки человекМИД РФ осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки человекФото: REUTERS
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Российское Министерство иностранных дел выразило свои соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших в результате недавней серии терактов в сирийском городе Эс-Сувейда, которые были совершены боевиками из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

"Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также подчеркнули, что Россия решительно осуждает произошедшее. И отметили, что это является агонией террористов на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России.

"Террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей", - приводится в заявлении МИД РФ.

Напомним, в результате терактов в сирийском городе Эс-Сувейда и нападения исламистов на ряд деревень в одноименной провинции на юге Сирии погибло 100 мирных жителей, десятки ранены.

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