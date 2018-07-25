СЕГОДНЯ 16:35 2018-07-25T16:35:49+03:00

Оператор проекта — компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы на этом участке к концу года

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В Германии началась подготовка к укладке труб для "Северного потока — 2". Как сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2, на мелководье вблизи немецкой коммуны Любмин подготовительные работы начало судно Castoro 10 (C10).

"С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты "Северного потока — 2" с морской частью нового газопровода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой коммуне находится точка выхода на берег "Северного потока". Кроме того, пять экскаваторов роют 29-километровую траншею для газопровода в Грайфсвальдском заливе. Оператор рассчитывает закончить строительные работы на этом участке к концу 2018 года, передает РИА Новости.

Напомним, проект газопровода "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.