Закон о повышении НДС будет рассмотрен Совфедом 29 июля

СЕГОДНЯ 17:01 2018-07-25T17:01:54+03:00

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Закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% может быть рассмотрен Советом Федерации на заседании 28 июля.

"Закон о повышении НДС до 20% Совет Федерации планирует рассмотреть 28 июля", — сообщила замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.

Она отметила, что в четверг, 26 июля, документ будет рассмотрен предварительно на заседании комитета с участием министерства финансов, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Госдума приняла закон, предусматривающий сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты по НДС. Также до 2025 года продлевается действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также в регионы Дальневосточного федерального округа и в Калининградскую область.

Документ также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.