2018-07-25T17:21:37+03:00
Политика

Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поздравил парламентария с избранием на пост
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Фото: Николай Галкин/ТАССПредседатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Комитет Государственной думы по культуре возглавит депутат от фракции "Единой России", член высшего совета политической партии Елена Ямпольская. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Мы убедились в ее профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи. А поскольку мы с ней являемся еще и коллегами по Совету при президенте по культуре и искусству, мне известна ее принципиальная позиция по многим вопросам, и я надеюсь, что она ее сохранит и в должности председателя комитета», — заявил заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.

Ранее Елена Ямпольская занимала должность первого заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Она входит в Совет при президенте России по культуре и искусству, в Госдуме представляет Челябинскую и Курганскую области.

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