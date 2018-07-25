Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская
Комитет Государственной думы по культуре возглавит депутат от фракции "Единой России", член высшего совета политической партии Елена Ямпольская. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
«Мы убедились в ее профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи. А поскольку мы с ней являемся еще и коллегами по Совету при президенте по культуре и искусству, мне известна ее принципиальная позиция по многим вопросам, и я надеюсь, что она ее сохранит и в должности председателя комитета», — заявил заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.
Ранее Елена Ямпольская занимала должность первого заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Она входит в Совет при президенте России по культуре и искусству, в Госдуме представляет Челябинскую и Курганскую области.