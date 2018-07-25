Житель Москвы выставил на продажу «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:32 2018-07-25T17:33:02+03:00

Предприимчивый молодой человек уверяет, что лично видел, как звезда мирового футбола и сборной Аргентины вытирался им

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Чемпионат мира по футболу-2018, который с успехом прошел накануне в России, продолжает сыпать неожиданностями и курьезами. Накануне один предприимчивый житель Москвы, который, по его заверениям, является сотрудником Международной федерации футбола (FIFA), решил подзаработать на прошедшем мундиале и выставил на продажу полотенце, которое якобы принадлежало прославленному нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Молодой человек разместил объявление в сети. В нем он уверяет, что лично видел, как звезда футбола вытирался этим предметом личной гигиены во время матча Аргентина — Франция. Со слов мужчины, он после игры забрал махровое полотенце с гербом «Барселоны» себе.

В то же время, никаких прямых доказательств, что полотенце, которое москвич оценил в 1,5 миллиона рублей, принадлежит Месси — не представлено. Однако желающие поверить продавцу могут купить товар в рассрочку.

В довесок к основному своему «лоту», мужчина разместил много других «товаров», связанных, по его словам, с минувшим ЧМ-2018, которые он прихватил на недолгую память. Среди «трофеев»: пустые питьевые бутылки, зарядное устройство от гаджета, ящик из-под воды и указатель «Раздевалка», который, по всей видимости, относился к сборной Бельгии, сообщает сайт телеканала «360».

Чемпионат мира по футболу-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. Кубок мира выиграла сборная Франции. Аргентина не смогла пройти дальше 1/8 финала мундиаля.