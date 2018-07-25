Помпео заявил, что в Хельсинки Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины

СЕГОДНЯ 18:06 2018-07-25T18:07:06+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не нашли общий язык по вопросу Украины в ходе саммита в Хельсинки.

"Они говорили об Украине. И между ними не было много вещей (по этому вопросу), по которым бы они сошлись во мнении. Президент четко дал понять, что мир считает "Минск" правильным путем вперед", - сказал Помпео в интервью Австралийской радиовещательной корпорации ABC, стенограмму которого привел Госдепартамент.

Он отметил, что во время встречи Путина и Трампа было много и других вопросов, по которым позиции двух президентов не совпадали.

"Была масса тем, по которым США и Россия противостоят друг другу, и было очень важно, чтобы лидеры их обсудили", - добавил глава Госдепартамента.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров российский лидер призвал США повлиять на Украину для реализации минских договоренностей.