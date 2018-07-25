Количество жертв терактов в Сирии превысило 150 человек

СЕГОДНЯ 18:26 2018-07-25T18:26:14+03:00

Ранее сообщалось о более чем 100 жертвах атак

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В среду, 25 июля, в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли более 150 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате атак превысило 100 человек.

В среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда в 92 км от Дамаска, административном центре одноименной провинции, прогремел мощный взрыв. Затем произошел взрыв в районе Эль-Мусаллех. Во время взрывов были произведены нападения банд боевиков на населенные пункты в окрестностях города.

По данным агентства AFP, ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России по решению Верховного суда).