2018-07-25T18:26:14+03:00
Происшествия

Количество жертв терактов в Сирии превысило 150 человек

Ранее сообщалось о более чем 100 жертвах атак
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Число жертв терактов в Сирии превысило 150 человекЧисло жертв терактов в Сирии превысило 150 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 25 июля, в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли более 150 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате атак превысило 100 человек.

В среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда в 92 км от Дамаска, административном центре одноименной провинции, прогремел мощный взрыв. Затем произошел взрыв в районе Эль-Мусаллех. Во время взрывов были произведены нападения банд боевиков на населенные пункты в окрестностях города.

По данным агентства AFP, ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России по решению Верховного суда).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Источник в армии Сирии назвал модель самолета, сбитого израильской стороной
Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за поставку электроники в Сирию
Заседание гуманитарной подгруппы в Минске сорвала представитель Киева
В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого
Помпео заявил, что в Хельсинки Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины
Расписание поездов на вокзалах будут показывать по местному времени
Житель Москвы выставил на продажу «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей
Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская
Начались переговоры об официальном присоединении Македонии к НАТО
Закон о повышении НДС будет рассмотрен Совфедом 29 июля
В Германии началась подготовка к укладке труб для "Северного потока — 2"
МИД России осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки мирных жителей
Группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие-2018"