2018-07-25T19:30:30+03:00
В мире

Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за поставку электроники в Сирию

За поставки электронного оборудования в Сирию в санкционные списки добавили восемь физических лиц и пять компаний
Екатерина БОЛГОВА
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США ввели санкции за поставку электроники в СириюСША ввели санкции за поставку электроники в СириюФото: REUTERS
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Министерство финансов США ввело санкции за поставки электронного оборудования в Сирию. В санкционные списки попали восемь физических лиц и пять компаний, так как это электронное оборудование якобы было использовано в программе разработки химического оружия.

"Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований – структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия", — говорится в сообщении американского Минфина.

В санкционные списки включили граждан Ливана и Сирии, одного гражданина КНР, а также ливанские, сирийские и одна китайская компании, передает ТАСС.

Напомним, ранее США обвиняли сирийское правительство в создании и применения химического оружия. В начале апреля Вашингтон возложил на Дамаск вину за химатаку в Хан-Шейхуне, совершенную за год до этого. Доказательств вины сирийских правительственных войск не были представлены.

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