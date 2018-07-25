Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за поставку электроники в Сирию

СЕГОДНЯ 19:30 2018-07-25T19:30:30+03:00

За поставки электронного оборудования в Сирию в санкционные списки добавили восемь физических лиц и пять компаний

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Министерство финансов США ввело санкции за поставки электронного оборудования в Сирию. В санкционные списки попали восемь физических лиц и пять компаний, так как это электронное оборудование якобы было использовано в программе разработки химического оружия.

"Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований – структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия", — говорится в сообщении американского Минфина.

В санкционные списки включили граждан Ливана и Сирии, одного гражданина КНР, а также ливанские, сирийские и одна китайская компании, передает ТАСС.

Напомним, ранее США обвиняли сирийское правительство в создании и применения химического оружия. В начале апреля Вашингтон возложил на Дамаск вину за химатаку в Хан-Шейхуне, совершенную за год до этого. Доказательств вины сирийских правительственных войск не были представлены.