2018-07-25T19:55:44+03:00
В мире

Источник в армии Сирии назвал модель самолета, сбитого израильской стороной

По словам собеседника, пилот, управлявший им, погиб
Екатерина БОЛГОВА
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Израиль сбил сирийский самолетИзраиль сбил сирийский самолетФото: REUTERS
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Сбитый ранее Израилем сирийский самолет был истребителем-бомбардировщиком Су-22. Об этом сообщил источник в командовании армии Сирии. Он отметил, что пилот, управлявший бомбардировщиком, погиб.

В посольстве Израиля в РФ отметили, что перед принятием мер против сирийского самолета военные использовали канал связи с Россией. По данным армии Израиля, сирийский самолет зашел в воздушное пространство Израиля на два километра, передает РИА Новости.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Сирия грубо нарушила соглашения о разъединении между двумя странами от 1974 года.

"Мы не потерпим никаких таких нарушений, равно как и "переливов " на нашу сторону боевых действий на земле или в воздухе", — сказал Нетаньяху.

По данным сирийской стороны, самолет выполнял задачу против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и границу не пересекал.

В пресс-службе израильской армии заявили, что последние несколько дней военные на границе с Сирией находились в повышенной готовности и неоднократно предупреждали Дамаск о недопустимости пересечения границы.

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