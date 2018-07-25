2018-07-25T22:06:09+03:00
Политика

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ перед отлетом в ЮАР

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с открывающимся в ЮАР саммитом БРИКС
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 25 июля, президент РФ Владимир Путин провел регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности России перед отлетом в ЮАР для участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"На совещании обсуждались вопросы, связанные с открывающимся 26 июля в Йоханнесбурге саммитом БРИКС и предстоящими на его полях международными контактами президента", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на совещании с постоянными членами Совбеза также рассматривались вопросы российской социально-экономической повестки дня.

В мероприятии приняли участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что в четверг, 26 июля, Путин прибудет в Йоханнесбург для участия в мероприятиях саммита БРИКС.

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