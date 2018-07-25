2018-07-25T22:19:07+03:00
В мире

Новое заседание по делу Бутиной в суде США состоится 10 сентября

Защита планирует обжаловать решение суда о содержании россиянки под стражей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержанная в США россиянка Мария БутинаЗадержанная в США россиянка Мария БутинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 25 июля, стало известно, что новое заседание по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США, пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 10 сентября в 14:00 по местному времени.

"Статусные слушания по делу пройдут 10 сентября в 2 часа дня", - заявила судья Таня Чаткэн.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл заявил, что намерен обжаловать решение суда о заключении его подзащитной под стражу.

"Мы, по всей вероятности, обжалуем решение об отказе от освобождения под залог в течение пары недель", - заявил адвокат.

По его сведениям, дата слушаний о возможном освобождении Бутиной под залог пока не назначена. Дрисколл отметил на заседании, защита не просит суд сделать исключение и ускорить это дело.

Защитник подчеркнул, что продолжает считать Бутину невиновной.

"Я по-прежнему уверен в том, что госпожа Бутина будет оправдана в конце данного процесса, и в том, что все осознают, в чем заключается в этом деле правда", - добавил Дрисколл, передает ТАСС.

Напомним, 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля — за день до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ее обвиняют в участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного правительства на территории США и в собственно ведении такой деятельности без согласования с Минюстом США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лука Модрич ответил на трогательное письмо тяжелобольной пятилетней девочки
Супруга Асада подарила дочери погибшего в Сирии российского военного котенка
Медведев поддержал строительство медучреждений по системе государственно-частного партнерства
Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию"
Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным произойдет после завершения "охоты на ведьм"
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ перед отлетом в ЮАР
Именную звезду Трампа на аллее славы Голливуда уничтожил вандал
Си Цзиньпин призвал соблюдать существующие международные нормы
ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку и принять предлагаемую медицинскую помощь
Проливные дожди затопили районы Киева
Минтруд подготовил план создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан
Источник в армии Сирии назвал модель самолета, сбитого израильской стороной
Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за поставку электроники в Сирию
Заседание гуманитарной подгруппы в Минске сорвала представитель Киева
В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого
Количество жертв терактов в Сирии превысило 150 человек
Помпео заявил, что в Хельсинки Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины
Расписание поездов на вокзалах будут показывать по местному времени
Житель Москвы выставил на продажу «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей
Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская
Начались переговоры об официальном присоединении Македонии к НАТО
Закон о повышении НДС будет рассмотрен Совфедом 29 июля
В Германии началась подготовка к укладке труб для "Северного потока — 2"
МИД России осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки мирных жителей
Группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие-2018"