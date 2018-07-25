Новое заседание по делу Бутиной в суде США состоится 10 сентября

СЕГОДНЯ 22:18 2018-07-25T22:19:07+03:00

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В среду, 25 июля, стало известно, что новое заседание по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США, пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 10 сентября в 14:00 по местному времени.

"Статусные слушания по делу пройдут 10 сентября в 2 часа дня", - заявила судья Таня Чаткэн.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл заявил, что намерен обжаловать решение суда о заключении его подзащитной под стражу.

"Мы, по всей вероятности, обжалуем решение об отказе от освобождения под залог в течение пары недель", - заявил адвокат.

По его сведениям, дата слушаний о возможном освобождении Бутиной под залог пока не назначена. Дрисколл отметил на заседании, защита не просит суд сделать исключение и ускорить это дело.

Защитник подчеркнул, что продолжает считать Бутину невиновной.

"Я по-прежнему уверен в том, что госпожа Бутина будет оправдана в конце данного процесса, и в том, что все осознают, в чем заключается в этом деле правда", - добавил Дрисколл, передает ТАСС.

Напомним, 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля — за день до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ее обвиняют в участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного правительства на территории США и в собственно ведении такой деятельности без согласования с Минюстом США.