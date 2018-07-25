2018-07-25T22:35:11+03:00
В мире

Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным произойдет после завершения "охоты на ведьм"

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, это случится уже в 2019 году
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп считает, что его новая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным произойдет уже после завершения «охоты на ведьм» - расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как завершится охота на ведьм, связанная с Россией. Поэтому мы согласились, что это будет после 1 (января 2019) года", - заявил Болтон в среду, 25 июля.

Напомним, накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Вашингтон предложил провести встречу Путина и Трампа в конце этого года, но работа по ее подготовке пока не начиналась. Он также не исключил, что встреча президентов России и США может также пройти на полях саммита Группы двадцати в Аргентине или в ходе других международных форумов.

Первый двусторонний саммит Россия-США состоялся 16 июля в Хельсинки.

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