Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России

СЕГОДНЯ 23:00 2018-07-25T23:00:30+03:00

Компания Otto Group при этом пообещала доставить клиентам все ранее заказанные товары

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В России перестали принимать заказы интернет-магазины одежды и обуви Quelle и Otto, которые входят в германскую компанию Otto Group.

"Уведомляем вас о том, что интернет-магазин www.quelle.ru компании ООО "Директ каталог сервис" прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года", - сообщается на сайте Quelle. При этом Otto Group пообещала, что все ранее поступившие заказы будут доставлены адресатам.

Подобное заявление опубликовано на сайте интернет-магазина otto.ru. Этот интернет-магазин прекратил принимать заказы с 17 июля.

Ранее генеральный директор Otto Group Russia Мартин Ширер заявил, что компания не планирует полностью уходить с российского рынка и будет развивать свои бренды Bonprix, Witt и eSolutions.

Германская Otto Group работает в России с 1990 года, оказывая услуги продаж по каталогам Otto, Witt, Bonprix. В 2009 году компания приобрела Quelle Russia и логистические ООО "Бизнес Сервис" и ООО "Промопост", находящиеся в Твери.