Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
В России перестали принимать заказы интернет-магазины одежды и обуви Quelle и Otto, которые входят в германскую компанию Otto Group.
"Уведомляем вас о том, что интернет-магазин www.quelle.ru компании ООО "Директ каталог сервис" прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года", - сообщается на сайте Quelle. При этом Otto Group пообещала, что все ранее поступившие заказы будут доставлены адресатам.
Подобное заявление опубликовано на сайте интернет-магазина otto.ru. Этот интернет-магазин прекратил принимать заказы с 17 июля.
Ранее генеральный директор Otto Group Russia Мартин Ширер заявил, что компания не планирует полностью уходить с российского рынка и будет развивать свои бренды Bonprix, Witt и eSolutions.
Германская Otto Group работает в России с 1990 года, оказывая услуги продаж по каталогам Otto, Witt, Bonprix. В 2009 году компания приобрела Quelle Russia и логистические ООО "Бизнес Сервис" и ООО "Промопост", находящиеся в Твери.