Медведев поддержал строительство медучреждений по системе государственно-частного партнерства

СЕГОДНЯ 23:09 2018-07-25T23:09:21+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поддержал идею строительства медицинских учреждений по системе государственно-частного партнерства в различных регионах страны.

"Надо подумать о возможности распространения подобного опыта (строительства медучреждений по системе ГЧП) и на другие регионы, если это окажется целесообразным", — сказал Медведев на совещании о развитии онкологической помощи.

Перед началом мероприятия он осмотрел Московский областной онкологический диспансер в Балашихе.

"Конечно, это уникальное медицинское учреждение, абсолютно современное… Люди здесь получают весь спектр медицинской помощи — от ранней диагностики и до лечения, причем лечения, естественно, высокотехнологичного", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что большинство пациентов этого центра получают помощь бесплатно. Медведев напомнил, что клиника стала первым концессионным проектом в радиомедицине в РФ и предложила распространить систему государственно-частного партнерства на другие регионы, передает РИА Новости.