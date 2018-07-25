Супруга Асада подарила дочери погибшего в Сирии российского военного котенка
Дочь погибшего в бою в Сирии российского военнослужащего Марата Ахметшина получила в подарок от супруги президента САР Башара Асада котенка. Асма Асад преподнесла Ралине Ахметшиной темно-серого вислоухого шотландца.
Она спросила у девочки, как та собирается назватрь своего нового питомца, на что девочка ответила «Уголёк».
В среду супруга президента Сирии почтила память российских и сирийских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории страны. В церемонии принимали участие родные военнослужащих армии РФ, погибших в САР. Они прибыли в Дамаск по приглашению Башара Асада.
Участники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в столице ближневосточной страны. После траурного мероприятия Асма Асад побеседовала с россиянами, а затем пригласила их сделать совместную фотографию, передает ТАСС.
«У всех на лице улыбка? Давайте улыбнемся как следует», - попросила супруга президента присутсвующих.
Напомним, Марат Ахметшин геройски погиб 3 июня 2016 года под сирийской Пальмирой. Он один принял бой против 200 террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), чтобы спасти товарищей.
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