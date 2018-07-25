Гендиректор НПО им. Лавочкина задержан по подозрению в мошенничестве

25 Июль 23:44 2018-07-25T23:44:12+03:00

Правоохранительные органы в четверг планируют ходатайствовать о его аресте

Изменить размер текста: A A

По делу о мошенничестве в научно-производственном объединении имени Семёна Лавочкина в среду, 25 июля, задержаны гендиректор НПО Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.

Как ранее сообщал сайт «КП», Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело по факту хищения средств предприятия в особо крупных размерах.

Следственные органы уже в четверг могут подать ходатайства об аресте подозреваемых до суда, передает Интерфакс.

Лемешевского и Аверьянову обвиняют в перечислении адвокатской конторе «Третьяков и партнеры» более 330 миллионов рублей из бюджета НПО за фиктивные юридические услуги. После того, как стало о заведенном деле, Лемешевский подал в отставку с поста гендиректора. Исполнять обязанности руководителя объединения будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо полетов на Луну - 330 млн в карман: в космической госкорпорации - новое уголовное дело

Только расписали историю с госизменой в подведомственном «Роскосмосу» ЦНИИмаше - Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и главы Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Их подозревают в хищении денег предприятия в особо крупном размере. По версии СКР, они заплатили более 330 млн руб. из средств НПО за фиктивно оказанные юруслуги адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». (подробнее)