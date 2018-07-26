Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США

СЕГОДНЯ 00:51 2018-07-26T00:51:14+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на непостоянство американской внешней политики, комментируя принятие Вашингтоном декларации о непризнании воссоединения Крыма и России.

На своей странице в Facebook она отметила, что еще недавно частью американской политики США считались Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату.

«Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», - отметила Захарова.

Как ранее сообщал сайт «КП», 25 июля Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», в которой говорится, что США официально не признают Крым российской частью, и буду поддерживать эту политику «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Документ подписал госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного там в марте 2014 года. Возвращение в состав РФ поддержали 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.