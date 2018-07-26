На южном полюсе Марса обнаружили жидкую воду

СЕГОДНЯ 01:23 2018-07-26T01:23:16+03:00

Озеро с соленой водой находится под слоями льда и пыли

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Радиолакационные данные с аппарата Mars Express свидетельствуют о наличии жидкой воды под поверхностью Красной планеты. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ESA).

Ученые сделали открытие, исследуя область южного полюса. Они сопоставили данные с итальянского радара MARSIS, который «прощупал» поверхность в 200 квадратных километров южного полюса, состоящую из пыли и льда толщиной в полтора километра. В результате под слоями было обнаружено «яркое радиолакационное пятно» шириной около 20 километров, говорится на сайте ESA.

«Эта аномалия подповерхностного слоя на Марсе обладает радиолокационными свойствами, соответствующими водоемам или богатым водой отложениям. Это всего лишь одна небольшая область исследования; но возможность надеяться на открытие других таких подземных карманов с водой в других местах, просто захватыввает», - признался главный исследователь эксперимента MARSIS Роберто Орозеи.

Европейские ученые отмечают, что находка напоминает озеро Восток, открытое в Антарктиде под четырехкилометровой толщей льда. Они также отмечают, что на Земле некоторые формы микробной жизни процветают в подледниковых средах. Отсюда возникает вопрос, может ли такая жизнь существовать в водных карманах Марса или могла ли существовать в прошлом?

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