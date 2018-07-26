2018-07-26T01:53:26+03:00
Политика

Помпео озвучил позицию Трампа и Путина по Украине

Президенты США и России «согласились не соглашаться» по вопросу Донбасса
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На саммите глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не было достигнуто никаких договоренностей по вопросам Украины. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, президенты «согласились не соглашаться» с позицией друг друга. Помпео подчеркнул, что политика США не изменилась по этому вопрос, передает ТАСС.

«Были опасения, что президент Трамп внесет изменения в позицию по отношению к Украине. Но нет никаких изменений», - отметил госсекретарь.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на встрече президентов США и России была достигнута только одна договоренность – продолжать совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность обеих стран.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел саммит Путина и Трампа. В ходе переговоров российский лидер призвал США повлиять на Украину для реализации минских договоренностей.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны РФ: Удар Израиля уничтожил боевиков ИГ* на территории Сирии
На южном полюсе Марса обнаружили жидкую воду
Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США
США и ЕС начнут работу над обнулением пошлин
Гендиректор НПО им. Лавочкина задержан по подозрению в мошенничестве
Лука Модрич ответил на трогательное письмо тяжелобольной пятилетней девочки
Супруга Асада подарила дочери погибшего в Сирии российского военного котенка
Медведев поддержал строительство медучреждений по системе государственно-частного партнерства
Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию"
Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным произойдет после завершения "охоты на ведьм"
Новое заседание по делу Бутиной в суде США состоится 10 сентября