Помпео озвучил позицию Трампа и Путина по Украине

СЕГОДНЯ 01:53 2018-07-26T01:53:26+03:00

Президенты США и России «согласились не соглашаться» по вопросу Донбасса

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На саммите глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не было достигнуто никаких договоренностей по вопросам Украины. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, президенты «согласились не соглашаться» с позицией друг друга. Помпео подчеркнул, что политика США не изменилась по этому вопрос, передает ТАСС.

«Были опасения, что президент Трамп внесет изменения в позицию по отношению к Украине. Но нет никаких изменений», - отметил госсекретарь.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на встрече президентов США и России была достигнута только одна договоренность – продолжать совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность обеих стран.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел саммит Путина и Трампа. В ходе переговоров российский лидер призвал США повлиять на Украину для реализации минских договоренностей.