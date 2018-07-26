Минобороны РФ: Удар Израиля уничтожил боевиков ИГ* на территории Сирии

СЕГОДНЯ 02:32 2018-07-26T02:32:34+03:00

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Боевики и ракетные установки террористической группировки «Исламское государство» были уничтожены в Сирии в среду после удара Армии обороны Израиля. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что до этого террористы обстреляли территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль-Кунейтра), чтобы спровоцировать ответный удар израильских военных по позициям армии Дамаска.

Израиль нанес «точный ракетный удар авиации и артиллерии», который уничожил террористов и их технику. Командование группировки российских войск в Сирии поблагодарило Армию обороны еврейского государства за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда в 92 км от Дамаска прогремел мощный взрыв, затем второй прогремел в районе Эль-Мусаллех. Они сопровождались нападением банд боевиков на населенные пункты в окрестностях города. В результате погибли более 220 человек. Ответсвенность за теракты взяло на себя «Исламское государство».

ИГ* - «Исламское государство», террористическая группировка запрещенная на территории России.