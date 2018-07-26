2018-07-26T02:32:34+03:00
Политика

Минобороны РФ: Удар Израиля уничтожил боевиков ИГ* на территории Сирии

Командование группировки российских войск в Сирии поблагодарило израильских военных
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Удар Израиля по позициям ИГ на территории СирииУдар Израиля по позициям ИГ на территории СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Боевики и ракетные установки террористической группировки «Исламское государство» были уничтожены в Сирии в среду после удара Армии обороны Израиля. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что до этого террористы обстреляли территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль-Кунейтра), чтобы спровоцировать ответный удар израильских военных по позициям армии Дамаска.

Израиль нанес «точный ракетный удар авиации и артиллерии», который уничожил террористов и их технику. Командование группировки российских войск в Сирии поблагодарило Армию обороны еврейского государства за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда в 92 км от Дамаска прогремел мощный взрыв, затем второй прогремел в районе Эль-Мусаллех. Они сопровождались нападением банд боевиков на населенные пункты в окрестностях города. В результате погибли более 220 человек. Ответсвенность за теракты взяло на себя «Исламское государство».

ИГ* - «Исламское государство», террористическая группировка запрещенная на территории России.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео озвучил позицию Трампа и Путина по Украине
На южном полюсе Марса обнаружили жидкую воду
Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США
США и ЕС начнут работу над обнулением пошлин
Гендиректор НПО им. Лавочкина задержан по подозрению в мошенничестве
Лука Модрич ответил на трогательное письмо тяжелобольной пятилетней девочки
Супруга Асада подарила дочери погибшего в Сирии российского военного котенка
Медведев поддержал строительство медучреждений по системе государственно-частного партнерства
Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию"
Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным произойдет после завершения "охоты на ведьм"
Новое заседание по делу Бутиной в суде США состоится 10 сентября