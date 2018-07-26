Великобритания поддержала «Крымскую декларацию» США

СЕГОДНЯ 02:56 2018-07-26T02:56:16+03:00

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Великобритания заявила о своей поддержке декларации США о непризнании воссоединения Крыма и России. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

В Лондоне подчеркнули свою приверженность «отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Коме того, в ведомстве выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму.

В своем заявлении МИД Великобритании призвал Россию освободить «украинских политических заключенных», и обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международных наблюдателей за соблюдением прав человека, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 25 июля Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», в которой прописал непризнание полуострова российской частью как часть официальной политики США. В документе Вашингтон обещает сохранять эту позицию до тех пор, пока «территориальная целостность Украины» не будет восстановлена.