Лоза о бойкоте группами «Нашествия»: «Отряд не заметил потери бойца»
Минобороны РФ будет работать с фестивалем «Нашествие», пока ему это выгодно, а на место отказавшихся участвовать групп найдутся сотни других. Такое мнение высказал автор и исполнитель песен Юрий Лоза.
«Ну, возьмут других артистов — они приедут и споют. Одни не поехали — другие поехали, будет другой состав участников. Ну, одной Монеточкой в кармане будет меньше», - отметил музыкант.
Он также считает, что никто из отказавшихся не мог внятно объяснить, против чего они протестуют, и почему им не нравится участие Минобороны в мероприятии, пишет Федеральное агентство новостей.
«Как они себе представляют оборону страны без Министерства обороны? Если есть министерство, оно будет работать, оно обязано вести какую-то деятельность. Если ему выгодно работать с музыкантами фестиваля и если фестивалю выгодно общаться, то какая разница: езжайте и пойте», - сказал Лоза.
Он также заявил, что около сотни коллективов, пожелавших принять участие в знаменитом фестивале, уже получили отказ от организаторов.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что группы Distemper, «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», а также певица Монеточка отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие» из-за демонстрации на нем военной техники и размещения призывного пункта.