Посольство РФ: Обвинение по делу Бутиной старается ограничить доступ к деталям расследования

СЕГОДНЯ 03:43 2018-07-26T03:44:13+03:00

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Сторона обвинения по делу арестованной в американской столице россиянки Марии Бутиной постоянно просит суд закрыть доступ общественности к материалам расследования. Об этом сообщило Посольство России в США.

«Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей. На фоне явно беспочвенных обвинений и отсутствия каких-либо фактов, реально свидетельствующих о ее незаконной деятельности, мейнстрим уже начал против нашей соотечественницы клеветническую кампанию», - говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули важность общественной поддержки Марии Бутиной. В среду в суде прошло заседание по её делу, на котором присутствовали сотрудники российского посольства. Они отметили «спокойное и уверенное поведение нашей гражданки». В четверг они посетят Марию в тюрьме.

Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл заявил, что намерен обжаловать решение суда о заключении его подзащитной под стражу. По его сведениям, дата слушаний о возможном освобождении Бутиной под залог пока не назначена.

Следующее заседание суда по делу Бутиной намечено на 10 сентября.

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