2018-07-26T04:28:28+03:00
Политика

Число жертв терактов в Сирии достигло 215 человек

Ранения получили 153 человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Террористы ИГ совершили теракт на овощном рынке Эс-Сувейда в СирииТеррористы ИГ совершили теракт на овощном рынке Эс-Сувейда в СирииФото: REUTERS
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По последним данным, жертвами террористических актов на юге Сирии стали 215 человек. Такие данные озвучил директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль.

«Окончательное количество жертв взрывов в городе Эс-Сувейда и атак, совершенных ИГ* на северо-востоке провинции, составило 215 человек, 153 ранены», — сказал он.

Джамуль уточнил, что количество раненых больше названной цифры. Но пострадавших с легкими ранениями после оказания необходимой медпомощи выписали из больницы из-за большой нагрузки на медучреждение, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что утром 25 июля несколько террористов-смертников в Эс-Сувейде совершили теракт. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал один из местных жителей, однако боевик сумел взорвать нательную бомбу.

В это же время на востоке провинции Эс-Сувейда боевики из ИГ напали на ряд деревень, жители которых дали отпор. В результате исламисты потеряли убитыми несколько десятков человек.

ИГ* - террористическая организация «Исламское государство», запрещена на территории России.

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