Трамп показал любовь США и Евросоюза

СЕГОДНЯ 05:19 2018-07-26T05:20:00+03:00

Президент разместил фото, на котором его целует Жан-Клод Юнкер

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Президент США Дональд Трамп нагляд6но продемонстрировал любовь существующую между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Глава государства разместил в своем микроблоге в Тwitter фотографию его встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

На снимке политики горячо приветствуют друг друга объятиями и поцелуем.

«Очевидно, что Европейский союз, представленный Жаном-Клодом Юнкером и Соединенные Штаты, в лице вашего покорного слуги, любят друг друга!», - подписал фото Трамп.

Хозяин Белого дома таке сообщил своим подписчикам, что Евросоюз немедленно начнет скупать соевые бобы от американских фермеров, а также купят «огромное количество» сжиженного природного газа.

«Великолебно вернуться к отношениям с Европейским союзом. Это был большой день для свободной и справедливой торговли!», - уверен президент США.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и ЮБнкера, на которых стороны договорились начать работу над обнулением таможенных пошлин и субсидий на неавтомобильные промышленные товары между США и ЕС.