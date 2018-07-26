2018-07-26T08:01:26+03:00
Спорт

Емельяненко заявил, что ФБР предлагало ему обращаться за помощью

Никаких бесед сотрудник бюро со спортсменом не проводил
Юлия ДИВЕЕВА
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Боец смешанных единоборств Федор ЕмельяненкоБоец смешанных единоборств Федор ЕмельяненкоФото: Дарья ИСАЕВА
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Федеральное бюро расследований не проводило беседу с российским борцом смешанных единоборств Федором Емельяненко. Об этом рассказал сам спортсмен, комментируя материал британской The Telegraph.

Издание сообщило, что в апреле этого года агенты ФБР провели беседу с российским борцом в нью-йоркской гостинице незадолго до его боя с Френком Миром. Газета не привела никаких подробностей разговора, связала Емельяненко с Трампом через промоутерский центр Affliction, которым ранее владела компания нынешнего президента.

По данным The Telegraph, операционным директором Affliction был бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, в отношении которого в США ведется расследование.

«Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему», — рассказал Емельяненко РИА новости.

Он подчеркнул, что не знает, с чем был связан визит фэбээровца. Для переговоров с ним остались представители компании-организатора боев в смешанных единоборствах Bellator.

Как писал сайт kp.ru, бой Федора Емельяненко с американцем Фрэнком Миром состоялся в ночь на 29 апреля этого года. Он прошел в США в рамках четвертьфинального раунда турнира Гран-При Bellator. Российский боец добился победы нокаутом в пером же раунде.

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