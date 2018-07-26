2018-07-26T07:40:09+03:00
В мире

США заблокировали в Совбезе ООН инициативу России по Ближнему Востоку

Как отметили в постпредстве нашей страны, позиция Соединенных Штатов не оставила надежды найти компромисс по тексту документа
Дарья ИВАШКИНА
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США заблокировали в Совбезе ООН инициативу России по Ближнему ВостокуСША заблокировали в Совбезе ООН инициативу России по Ближнему ВостокуФото: REUTERS
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США заблокировали в Совете Безопасности (СБ) ООН российскую инициативу по ближневосточному урегулированию.

Как отметили в постпредстве нашей страны при всемирной организации, Россия инициировала проект резолюции, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно признанной основы решения проблемы Палестины. Однако из-за позиции Соединенных Штатов, которая не оставила надежды найти компромисс по тексту документа, РФ «была вынуждена свернуть над ним работу».

«Несмотря на поддержку большинством членов СБ, согласовать подготовленный Россией документ не удалось из-за позиции США», - говорится в официальном Twitter постоянного представительства РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне Совбез ООН не поддержал внесенный США проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Тогда постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал положения американского документа противоречащими позиции нашей страны.

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