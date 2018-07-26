2018-07-26T08:03:12+03:00
Происшествия

Пожар произошел в жилом историческом здании в Лондоне

Огонь тушили около ста пожарных и 15 единиц техники
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пожар в лондонском историческом здании викторианской эпохиПожар в лондонском историческом здании викторианской эпохиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сильный пожар произошел в районе Хампстед на северо-западе Лондона, где загорелся пятиэтажный жилой дом викторианской эпохи. Из здания на Инглвуд-роуд эвакуировали около 50 жильцов.

Для борьбы с огнем на место прибыли почти сто пожарных, а также 15 единиц спецтехники. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Как отметил глава станции пожарной охраны Клэйнтон Мюррей, возгорание могло начаться в квартире на четвертом этаже, однако сейчас полыхает пятый этаж и крыша дома. Также пока не ясно, что стало причиной пожара, сообщает Reuters.

Газета Mirror уточнила, что горящее здание было построено во второй половине XIX века и является частью фешенебельного жилого комплекса Welbeck Mansions.

Напомним, 6 июня в престижном районе британской столицы Найтсбридж загорелась гостиница Mandarin Oriental. Пожар возник на крыше здания, которое было построено в 1889 году. В ликвидации огня участвовали 20 пожарных расчетов и порядка 120 пожарных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Способны только войну объявлять»: Пушков прокомментировал срыв заседания гуманитарной подгруппы в Минске
США заблокировали в Совбезе ООН инициативу России по Ближнему Востоку
Стало известно имя сбившей сирийский самолет женщины
Деноминацию боливара в Венесуэле отложили до 20 августа
Погода в Москве на 26 июля 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +27 градусов
Емельяненко заявил, что ФБР предлагало ему обращаться за помощью
В Японии казнили всех членов секты «Аум Синрикё»*
Посольство РФ: «Крымская декларация» говорит, что США живут в другой реальности
Трамп разместил фото, на котором его целует Жан-Клод Юнкер
За увольнение людей предпенсионного возраста предлагают ввести уголовное наказание
Число жертв терактов в Сирии достигло 215 человек
Трамп: Евросоюз хочет покупать больше американского газа
Посольство РФ: Обвинение по делу Бутиной старается ограничить доступ к деталям расследования
Лоза о бойкоте группами «Нашествия»: «Отряд не заметил потери бойца»
Великобритания поддержала «Крымскую декларацию» США
Минобороны РФ: Удар Израиля уничтожил боевиков ИГ* на территории Сирии
Помпео озвучил позицию Трампа и Путина по Украине
На южном полюсе Марса обнаружили жидкую воду
Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США
США и ЕС начнут работу над обнулением пошлин
Гендиректор НПО им. Лавочкина задержан по подозрению в мошенничестве
Лука Модрич ответил на трогательное письмо тяжелобольной пятилетней девочки
Супруга Асада подарила дочери погибшего в Сирии российского военного котенка
Медведев поддержал строительство медучреждений по системе государственно-частного партнерства
Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию"
Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным произойдет после завершения "охоты на ведьм"
Новое заседание по делу Бутиной в суде США состоится 10 сентября