Пожар произошел в жилом историческом здании в Лондоне

СЕГОДНЯ 07:47 2018-07-26T08:03:12+03:00

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Сильный пожар произошел в районе Хампстед на северо-западе Лондона, где загорелся пятиэтажный жилой дом викторианской эпохи. Из здания на Инглвуд-роуд эвакуировали около 50 жильцов.

Для борьбы с огнем на место прибыли почти сто пожарных, а также 15 единиц спецтехники. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Как отметил глава станции пожарной охраны Клэйнтон Мюррей, возгорание могло начаться в квартире на четвертом этаже, однако сейчас полыхает пятый этаж и крыша дома. Также пока не ясно, что стало причиной пожара, сообщает Reuters.

Газета Mirror уточнила, что горящее здание было построено во второй половине XIX века и является частью фешенебельного жилого комплекса Welbeck Mansions.

Напомним, 6 июня в престижном районе британской столицы Найтсбридж загорелась гостиница Mandarin Oriental. Пожар возник на крыше здания, которое было построено в 1889 году. В ликвидации огня участвовали 20 пожарных расчетов и порядка 120 пожарных.