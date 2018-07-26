2018-07-26T07:54:03+03:00
Политика

«Способны только войну объявлять»: Пушков прокомментировал срыв заседания гуманитарной подгруппы в Минске

Сенатор назвал поведение представителя Киева Ирины Геращенко «невменяемым»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комитета Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал срыв заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске представителем Киева Ириной Геращенко. Как заметил политик, он не удивлен поведением украинского «переговорщика». По словам сенатора, он уже сталкивался с «невменяемостью» Геращенко во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp,ru, 25 июля представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко сорвала совещание подгруппы по гуманитарным вопросам. Как стало известно, она, оскорбив представителя Донецкой народной республики (ДНР) Дарью Морозову, ушла из зала заседаний.

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