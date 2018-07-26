Глава Еврокомиссии подарил Трампу фотографию военного кладбища

СЕГОДНЯ 08:15 2018-07-26T08:16:06+03:00

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сделал необычный подарок президенту США Дональду Трампу после их переговоров, которые прошли в минувшую среду, 25 июля, в Вашингтоне.

Так, Юнкер преподнес хозяину Белого дома фотографию военного кладбища в Люксембурге, на котором, в частности, похоронен американский генерал Джордж Паттон, командовавший американскими войсками во Франции и Германии во время Второй Мировой войны, сообщается на сайте ЕК.

При этом председатель Еврокомиссии подписал снимок. «Дорогой Дональд, давайте будем помнить нашу общую историю», - говорится в подписи к фото.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе переговоров в Вашингтоне Трамп договорился с Юнкером об отмене пошлин и торговых барьеров между США и ЕС. Кроме того, стороны согласились с необходимостью создания рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере.