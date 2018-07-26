В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина

СЕГОДНЯ 08:35 2018-07-26T08:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 июля, в Роскосмосе подтвердили задержание генерального директора научно- производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина Сергея Лемешевского. Как уточнили в пресс-службе корпорации космической деятельности, в отношении руководителя НПО возбуждено уголовное дело: он стал фигурантом дела о мошенничестве.

«Подтверждаем эту информацию», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 25 июля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Лемешевского. Как подчеркивалось, гендиректора научно- производственного объединения имени Лавочкина заподозрили в хищения средств предприятия в особо крупном размере. Кстати, ранее появилась информация о том, что Лемешевский написал заявление об увольнении с 2 августа.

Стоит отметить, что в четверг правоохранители планируют ходатайствовать об аресте подозреваемого.