2018-07-26T08:35:34+03:00
Общество

В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина

Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничестве
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Фото: пресс-служба НПО имени ЛавочкинаГендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Фото: пресс-служба НПО имени Лавочкина
Изменить размер текста:

В четверг, 26 июля, в Роскосмосе подтвердили задержание генерального директора научно- производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина Сергея Лемешевского. Как уточнили в пресс-службе корпорации космической деятельности, в отношении руководителя НПО возбуждено уголовное дело: он стал фигурантом дела о мошенничестве.

«Подтверждаем эту информацию», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 25 июля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Лемешевского. Как подчеркивалось, гендиректора научно- производственного объединения имени Лавочкина заподозрили в хищения средств предприятия в особо крупном размере. Кстати, ранее появилась информация о том, что Лемешевский написал заявление об увольнении с 2 августа.

Стоит отметить, что в четверг правоохранители планируют ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Конгрессе предложили объявить импичмент замминистра юстиции США
Более 78 тысяч семей в России начали получать выплаты за первого ребёнка
Взрыв прогремел у посольства США в Пекине
Минэкономразвития: рост цен в России в июне не превысил 4%
Из сектора Газа за ночь выпустили девять ракет по Израилю
Глава Еврокомиссии подарил Трампу фотографию военного кладбища
«Способны только войну объявлять»: Пушков прокомментировал срыв заседания гуманитарной подгруппы в Минске
Пожар произошел в жилом историческом здании в Лондоне
США заблокировали в Совбезе ООН инициативу России по Ближнему Востоку
Стало известно имя сбившей сирийский самолет женщины
Деноминацию боливара в Венесуэле отложили до 20 августа
Погода в Москве на 26 июля 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +27 градусов
Емельяненко заявил, что ФБР предлагало ему обращаться за помощью
В Японии казнили всех членов секты «Аум Синрикё»*
Посольство РФ: «Крымская декларация» говорит, что США живут в другой реальности