Более 78 тысяч семей в России начали получать выплаты за первого ребёнка

СЕГОДНЯ 09:44 2018-07-26T09:44:32+03:00

Более 78 тысяч российских семей начали получать выплаты за первого ребёнка Фото: Евгения ГУСЕВА

В бюджете заложено на это более 21 миллиарда рублей

Изменить размер текста: A A

В России начали получать выплаты за первого ребёнка более 78 тысяч российских семей. Об этом сообщили в Минтруде. К 1 июня на эти цели было направлено около двух миллиардов рублей

Тем не менее, расходы оказались ниже запланированных: в этом году на такие выплаты в федеральном бюджете заложено более 21 миллиарда рублей.

Эксперты уверены, что относительно невысокое общее количество обратившихся за соцвыплатой семей связано с низким уровнем информации в регионах. Кроме того, это связано с трудностями оформления пособий, поскольку доход семьи не должен превышать определенной суммы, и это нужно подтвердить документально.

Специалисты также предлагают распространить программу на второго и последующего ребёнка, чтобы стимулировать рождаемость, сообщает газета "Известия".

Стоит напомнить, ежемесячные выплаты по рождению (усыновлению) первенца стали выдавать с 1 января 2018 года. Семьям с первенцами, подтвердившим низкий достаток, они перечисляются до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Минпромторг составил перечень товаров, входящих в состав подарочного набора от государству для новорожденных.