2018-07-26T09:50:51+03:00
В мире

В Конгрессе предложили объявить импичмент замминистра юстиции США

Республиканцы раскритиковали Рода Розенстайна за отказ предоставить законодателям информацию о ходе расследования «вмешательства» в американские выборы
Дарья ИВАШКИНА
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В Конгрессе предложили объявить импичмент замминистра юстиции СШАВ Конгрессе предложили объявить импичмент замминистра юстиции СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 26 июля, стало известно, что в Палате представителей США предложили объявить импичмент первому замминистра юстиции и замгенпрокурора Роду Розенстайну. Так, представители Республиканской партии уже подготовили соответствующий документ и внесли его в американский Конгресс.

По мнению авторов представления о вынесении импичмента, Соединенным Штатам нужен новый заместитель генерального прокурора, который «серьезно относится к подотчетности и прозрачности». Как оказалось, республиканцы не довольны тем, что ранее Розенстайн отказался предоставить законодателям информацию о ходе расследования «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года, передает Reuters.

«Пришло время привлечь Розенстайна к ответственности за препятствование предусмотренной конституцией надзорной деятельности Конгресса», - говорится в заявлении одного из авторов документа Джима Джордана.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, именно Род Розенстайн курирует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» Москвы в американские выборы.

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