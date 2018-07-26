Абсолютно бесполезный документ: в Совете Федерации прокомментировали "крымскую декларацию" США

СЕГОДНЯ 10:17 2018-07-26T10:17:46+03:00

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В Совете Федерации России отреагировали на выпущенную накануне Госдепом США декларацию, в которой провозглашается категорическое непризнание Вашингтоном факта воссоединения полуострова с РФ.

По убеждению члена комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Сергея Цекова, вышеозначенный документ не представляет какой-то особенной значимости и выпущен, по сути, больше для внутреннего пользования.

«Декларация есть декларация. Сегодня она принимается, завтра отменяется, а ещё чаще не выполняется. Американцы вообще много различных деклараций принимают и сами же от них отказываются. Нас, крымчан, и Россию в целом должна интересовать наша общая российская позиция, которая заключается в том, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал он.

В продолжении темы сенатор подчеркнул, что рано или поздно Запад осознает никчемность своего негативного отношения к законному вхождению в состав РФ в 2014 году и тогда можно будет начать полноценный и конструктивный диалог, пишет RT.

Напомним, накануне Госдеп США выпустил так называемую крымскую декларацию, в которой Вашингтон призывает Россию «прекратить оккупацию Крыма».