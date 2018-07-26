2018-07-26T10:33:02+03:00
Общество

Строительство метро от «Селигерской» до поселка Северный в Москве стартует в начале 2019 года

Об этом рассказали в "Мосметрострое"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Строительство метро от «Селигерской» до поселка Северный стартует в начале 2019 годаСтроительство метро от «Селигерской» до поселка Северный стартует в начале 2019 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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В самом начале 2019 года в столице будет дан старт началу строительства северного участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от уже действующей станции «Селигерская» в направлении поселка Северный, где появится станция «Физтех».

Как рассказал журналистам генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, контракт на строительство компанией данного участка столичной подземки уже подписан. В настоящее время смета проходит последнее согласование.

«В этом году мы должны приступить к подготовительным работам: освоению площадок, выносу коммуникаций. Уже готовимся к сооружению монтажной камеры для проходки перегонных тоннелей от станции «Селигерская». Основной этап строительства начинается в январе-феврале 2019 г. Станция «Физтех» должна появиться на территории поселка Северный», - сказал руководитель «Мосметростроя» в интервью газете «Известия».

Напомним, строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось в 2011 году. 22 марта этого года на ней были открыты три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».

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