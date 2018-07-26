Женщина пыталась совершить самосожжение у посольства США в Пекине

СЕГОДНЯ 10:30 2018-07-26T10:30:52+03:00

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Стали известны подробности инцидента, произошедшего в этот четверг, 26 июля, у посольства США в Пекине. Ранее очевидцы говорили о прогремевшем около дипломатического представительства Соединенных Штатов взрыве. А чуть позднее появилась информация о задержании неподалеку от здания дипмиссии женщины.

Как выяснилось, задержанная облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение, передает агентство Reuters. Причем, по словам очевидцев, в настоящее время на улице, где находится американское посольство, наблюдается скопление густого серого дыма.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее свидетели утверждали, что около американского диппредставительства в Пекине прогремел взрыв. Как отмечалось, без жертв и пострадавших не обошлось. Между тем, по последним данным, никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.